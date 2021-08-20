Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Несмотря на то, что законодательство США предусматривает взимание платы за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, американские власти не собираются этого делать. Об этом 20 августа сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт заявил, что около входов в международный аэропорт Кабула собралась толпа, сравнимая по количеству людей с толпой на стадионе.