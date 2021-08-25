Вашингтон, , 18:19 — REGNUM В общей сложности из Афганистана с 14 августа было эвакуировано 88 тыс. человек, заявил 25 августа на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор.

Эвакуация мирных жителей Афганистана (сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul

«На сегодняшний день примерно 88 тысяч человек безопасно покинули Афганистан», — сообщил он.

При этом Тейлор не уточнил, идёт ли речь о стремящихся покинуть страну афганцах, сотрудничавших с оккупационной администрацией, или же о совокупном числе людей, вывезенных по воздуху из аэропорта Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть в Афганистане фактически принадлежит талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под контролем военных США и НАТО, 20 лет оккупировавших страну, остался только район аэропорта Кабула.

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