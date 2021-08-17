Анкара, , 13:05 — REGNUM Турция продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана, заявил 17 августа турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности (в этой стране)», — цитирует Чавушоглу Anadolu.

Он добавил, что Анкара продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.