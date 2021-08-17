Анкара, 17 августа 2021, 13:05 — REGNUM Турция продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана, заявил 17 августа турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что Анкара продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.