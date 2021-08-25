Тегеран, , 08:18 — REGNUM 24 августа бывший дипломат Исламской Республики Иран и эксперт по международной политической экономии Мортеза Абуталеби заявил, что с учётом текущего развития Афганистана Тегеран вполне подходит для того, чтобы выдвинуть инициативу по созданию регионального фонда восстановления Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Подчеркнув важность предложения Фонда Исламской Республики Иран выступить с региональной инициативой по оказанию помощи в восстановлении Афганистана, Абуталеби указал на приближающийся визит министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши в Тегеран.

Он также отметил, что предстоящие консультации между официальными лицами Ирана и Пакистана в Тегеране являются подходящей возможностью для представления предложения.

Ранее министерство иностранных дел Пакистана объявило, что глава МИД Шах Махмуд Куреши направляется в четыре страны региона, включая Исламскую Республику Иран, с целью обсуждения ситуации в Афганистане и повышения уровня двусторонних отношений.