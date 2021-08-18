Брюссель, , 16:26 — REGNUM Экстренные слушания по ситуации в Афганистане пройдут в Европейском парламенте в четверг, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Как уточняется, в слушаниях примут участие члены комитета ЕП по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном. Также на заседание приглашён также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, накануне Боррель заявил на пресс-конференции, что Евросоюзу необходимо начать как можно скорее начать переговоры с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предотвращения возможного гуманитарного кризиса.

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