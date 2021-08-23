* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:42 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха. Об этом в интервью телеканалу Geo TV заявил высокопоставленный лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халил ур Рахман Хаккани.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, сторонники движения позволят экс-чиновникам вернуться в страну, если они этого захотят.

Хаккани подчеркнул, что между группировкой и Гани, Салехом и бывшим советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды».

«Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и Хамдуллу Мохиба», — сказал Хаккани, добавив, что вражда между ними и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «была только на религиозной почве».

«Наша сторона прощает всех, от генерала [воевавшего против нас] до простого человека», — подчеркнул представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее захватили власть в Афганистане, объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников Афганистана, призвав всех вернуться к своей работе.