21 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности о нежелании отдавать Афганистан под контроль России и Китая.

Тимур Кондратьев, , 09:07 — REGNUM Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Побег. США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Детский сад, штаны на лямках. России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане нельзя! Американцы победно сбежали, а нас туда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пускают! А-а-а-а!» — издевается Анатолий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия хотела бы, чтобы на территории Афганистана установился мир, но западным странам, судя по всему, такой расклад не кажется разумным.

«Сами обгадились, а тем, кто реально может вытащить Афганистан из задницы средневековья, сейчас начнут вставлять палки в колёса!» — считает Антон Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству России приходится иметь дело с тем правительством Афганистана, которое оставили после себя сбежавшие американцы, поэтому жалобы со стороны ЕС в данном случае не принимаются.

«Политика дело такое, нужно и с людоедами договариваться. Американцы же поддерживают выгодные для них режимы в странах третьего мира. Так почему им можно, а России нельзя? Глупые выпады со стороны ЕС», — написал Виталий Р.

Часть людей считает, что Евросоюзу, видимо, дали установку критиковать Россию, несмотря ни на что. Даже в том случае, если наша страна пытается совершать созидательные вещи.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru

«Не дать России контролировать ситуацию в Афганистане — означает, что война в этой стране должна продолжаться? Евросоюз в своём репертуаре!» — отмечает Марсель З.

Ряд пользователей указывает на то, что у властей Российской Федерации нет никакого мотива влезать в Афганистан. Наоборот, уверены граждане, руководство России стремится огородиться от проблем этого региона.

«Бред полный. России нет смысла вторгаться в Афганистан. Российской Федерации главное — не допустить, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не вторглись в Среднюю Азию. Так что зря Запад паникует, Афгана 2.0 не будет», — пишет Руслан Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что страны Запада мучает тот факт, что Афганистан был проигран по их вине, и теперь Китаю и России приходится самостоятельно наводить порядок на этой территории.

«Невозможно уже скрыть, что их корячит. Понимают, что бидон сделал себе цуцванг в афгане, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял американское оружие под свой контроль и не хочет реализовывать американские планы по устройству хаоса в этом регионе. Будут воевать с Западом западным оружием. Боррель в ауте, слюни брызжут, как у Гитлера в 45-м», — поделилась своим мнением Наталия Г.

Напомним, 19 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, выступая перед депутатами Европейского парламента, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана.