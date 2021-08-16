Париж, , 22:10 — REGNUM Сотрудничество с Россией и с США по проблеме Афганистана необходимо странам Европы, заявил 16 августа в своём обращении к согражданам французский президент Эммануэль Макрон.

Афганистан

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Отметив, что стабилизация в Афганистане должна проходить при «активной политической и дипломатической работе» в СБ ООН, Макрон сказал, что недопустимо превращение Афганистана в «убежище для террористов», как то было ранее.

Макрон «Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает. В этой связи мы сделаем всё, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают».

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