Таллин, , 14:37 — REGNUM Если Эстония достойно выйдет из ситуации, связанной с Афганистаном, то сможет занять достойное место среди стран Северной Европы. Об этом депутат эстонского парламента Мария Юферева-Скуратовски заявила порталу ERR.

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«Если мы выдержим этот экзамен, то сможем войти в число Северных стран, чей голос имеет вес при проведении мирных переговоров. Если же нет, то нам останется довольствоваться ролью марионетки, которая лишь повторяет уже озвученные влиятельными странами позиции», — отметила парламентарий.

По ее мнению, Эстонии необходимо разобраться, почему президент США Джо Байден принял решение о столь стремительном выводе войска из Афганистана. Действия американцев стали для союзников по НАТО сюрпризом, считает Юферева-Скуратовски.

«Сейчас мы видим, насколько представления западной общественности о будущем Афганистана расходилось с реальной картиной, насколько желаемое выдавалось за действительное», — написала она.

Она убеждена, что Эстония должна оказать помощь в эвакуации и принять у себя граждан Афганистана, которые сотрудничали с НАТО.

Мария Юферева-Скуратовски считает, что Эстония могла бы максимально использовать свой опыт работы по теме Афганистана в Совете Безопасности ООН: «Таким образом в дальнейшем у нас будет достаточно имеющих международное признание экспертов по вопросам безопасности в этом регионе. Тогда в будущем мы сможем содействовать процессам мирного урегулирования кризиса, которые, так или иначе, однажды начнутся».