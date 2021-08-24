* Талибана — запрещённая в России организация

24 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 20:05 — REGNUM Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) введет запрет на эвакуацию из Кабула после 31 августа 2021 года — дедлайна, назначенного президентом США Джо Байденом для вывода американских войск. Это категорическое заявление вызывает беспокойство, так как США явно отстают в графике по выводу войск из-за того, что в Кабул были направлены дополнительные группы солдат для помощи в эвакуации. Более того, американское руководство заявило на прошлой неделе в личной беседе с Байденом, что вывод войск до 31 августа является маловероятным, и попросило его отодвинуть дедлайн. Теперь же становится непонятно, как ситуация с эвакуацией разрешится, раз боевики не намерены идти навстречу США.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая на пресс-конференции во вторник, 24 августа, Забихулла Муджахид, представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил, что хаос в аэропорту остается опасной проблемой, и что путь в аэропорт был закрыт для афганских граждан, чтобы люди не могли присоединиться к толпе.

«Дорога, которая заканчивается в аэропорту Кабула, была перекрыта. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам не разрешается ехать по этой дороге», — сказал Муджахид, не уточнив, как долго будет действовать эта политика.

Кабульский аэропорт (cc) Tabin112

Муджахид также призвал США «не поощрять афганцев бежать из своей страны» и добавил, что «этой стране нужны наши врачи, инженеры и те, кто получил образование, — нам нужны эти таланты».

Он призвал толпы афганцев, собравшихся в аэропорту в надежде покинуть страну, вернуться домой, сказав, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «гарантируют их безопасность».

Однако обещание боевиков не вызывает доверия, так как очевидцы ранее рассказывали о репрессиях. Более того, СМИ сообщили о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно разыскивает афганцев, которые работали вместе с войсками США и НАТО.

Отметим, что в данный момент люди, пытающиеся покинуть Афганистан, вынуждены преодолевать контрольно-пропускные пункты боевиков и пробиваться сквозь толпы, рискуя получить травму или погибнуть. По словам британских военных, семь афганских гражданских лиц, включая младенца, были затоптаны насмерть толпой у аэропорта.

Пытаясь улучшить обстановку, представители США в Афганистане проводят переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти каждый день. Им уже удалось заключить соглашение о расширении периметра безопасности за пределами аэропорта с целью наведения порядка. Американские военные помогли обеспечить эвакуацию 58 тыс. человек с 14 августа. За последние 24 часа было эвакуировано около 21 600 человек. Но администрация Белого дома не знает, сколько именно американцев ждут эвакуации из Афганистана.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее под соответствующей статьей The New York Times.

«Однажды США признают, что вторжение в Афганистан, как и во Вьетнам, было очень большой, дорогостоящей и бесплодной ошибкой. От этих авантюр не было никакой выгоды! Теперь США известны неудачными международными вылазками. Что случилось с героизмом США в Первую и Вторую мировые войны? Позор», — указывает @GciprCoalition.

Афганистан U.S. National Archives

«США не участвовали в Первой мировой войне», — отвечает @BearNaytowhow.

«Отличный способ для правительства отмыть деньги», — пишет @pmills1111.

«Боевики нападут на аэропорт Кабула в указанный срок или после него. Затем они возьмут всех в заложники. Небеса только знают, что они с ними сделают», — думает @ewoodphoto.

«Сегодня на брифинге в Пентагоне Кирби заявил, что невозможно точно сказать, сколько американцев находится в Афганистане, потому что не все американцы регистрируются при въезде в другую страну. Однако почему Пентагон не может сказать, какой процент зарегистрированных американцев был эвакуирован?» — спрашивает Let'sBeReal820.

«Вот как это звучит: «Мы собираемся оставить людей позади». Они просто пытаются заставить общественность принять это», — отвечает retnavyguy.

«Они не скажут, потому что когда эти цифры не совпадут, их обвинят в том, что они оставили американцев позади. Но американцы останутся позади, если США выйдут 31 августа», — объясняет Rcpilot2000.

«Это только начало провала Байдена в Афганистане», — уверен gambler99.

«Почему самая мощная армия в мире боится «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? С нашим правительством творится что-то неладное. Они больше не работают на нас», — пишет joerancher.

Афганистан U.S. National Archives

«Они знают, что если они не успокоят их, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут убивать людей очень жестокими способами, и это будут показывать в новостях неделями. Они уже ужасно показали себя в этом деле, и администрация Байдена будет выглядеть ужасно в глазах населения, если начнут катиться головы. Основные СМИ не могут скрывать такие вещи и не смогут защитить старика», — отвечает joe_fred.

«Сегодня на брифинге в Пентагоне они сказали, что каждые 45 минут вылетает самолет с эвакуированными людьми. Они хвастаются, что вчера Афганистан покинули 20 тыс. человек. При этом они всегда говорили, что самолет вмещает только 300 человек. Если посчитать, это означает, что вчера улетели не 20 тыс., а около 9600 человек. Для того чтобы эвакуировать 20 тыс. человек самолетами, вылетающими каждые 45 минут, самолет должен вмещать более 600 человек, так в чем же дело?» — размышляет Let'sBeReal820.

«Я тоже посчитал, и вы правы. Не может быть, чтобы они вывезли столько людей. Для перевозки такого количества людей им потребовался бы целый парк самолетов с полной загрузкой», — отвечает sayitsnotso101.

«Еще несколько месяцев назад США были самой могущественной страной в мире. Затем в Белый дом пришли Байден/Харрис и сделали Америку последней», — комментирует labscoat.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители стран, входящих в сообщество G7 («Большой семёрки»), готовятся рассмотреть во вторник на своей онлайн-встрече вопрос о возможности официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).