Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Операция по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемая администрацией президента США Джозефа Байдена, стала позором для Соединённых Штатов, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Возможно, в мировой истории ещё не было операции по выводу войск, осуществлённой настолько же плохо. Президент, избранный незаконно, совершил во многих отношениях великий позор для нашей страны», — говорится в распространенном 17 августа заявлении экс-президента США.

Трамп отметил, что на фоне произошедшего накануне в Афганистане вывод американских сил из Вьетнама теперь «смотрится как детская игра».

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.