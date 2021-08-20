Рига, , 12:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с министерством обороны утвердило список тех афганских граждан, которые помогали латвийской армии в проведении операции НАТО в Афганистане. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети Twitter.

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По его словам, официальная Рига готова обратиться к союзникам по НАТО с просьбой помочь в эвакуации из Кабула воздушным путем восьми граждан Афганистана и членов их семей: «В настоящее время мы работаем с союзниками, чтобы эвакуировать их с семьями из Афганистана».

Как сообщал ИА REGNUM, бывший мэр афганского города Меймене попросил убежища в Латвии. Просьбу он аргументировал страхом за свою жизнь и жизнь своих родных и близких, так как во время оккупации его страны войсками НАТО оказывал активное содействие расположенным поблизости на базе в столице провинции Фарьяб Меймене латвийским военнослужащим.

Воинские подразделения Латвии покинули Афганистан в начале июля нынешнего года. Военные этой страны участвовали в миссии НАТО с 2003 года. Потери составили 4 убитых и 12 тяжело раненных военнослужащих.