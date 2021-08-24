Вашингтон, , 08:02 — REGNUM На фоне того, как тысячи отчаявшихся афганцев и иностранцев пытаются попасть в аэропорт Кабула в надежде покинуть Афганистан, союзники все сильнее давят на президента США Джо Байдена с требованием продлить срок эвакуации, который подходит к концу 31 августа. Об этом 23 августа сообщает Reuters.

Джо Байден

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В воскресенье, 22 августа, Байден предупредил, что эвакуация будет «трудной и болезненной», и многое может пойти не так. По его словам, американские войска могут остаться в стране и после 31 августа, чтобы проконтролировать эвакуацию.

Источники Reuters сообщили, что США скорее всего продолжат эвакуацию после 31 августа. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сказал журналистам, что обязательства США перед афганцами, находящимися в зоне риска, «не заканчиваются 31 августа».

Как сообщало ИА REGNUM, представители США ежедневно осуществляют переговоры и консультации с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по военным и политическим каналам.