Москва, , 10:50 — REGNUM Американцы должны были признать свой провал на афганском направлении ещё раньше. Об этом РИА Новости заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Михаил Горбачев Kremlin.ru

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«Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок», — сказал Горбачев.

По его словам, американское участие в ситуации в Афганистане — «с самого начала неудачная затея». Он также напомнил, что изначально Россия поддержала данную инициативу: «Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества».