Москва, 17 августа 2021, 10:50 — REGNUM Американцы должны были признать свой провал на афганском направлении ещё раньше. Об этом РИА Новости заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок», — сказал Горбачев.

По его словам, американское участие в ситуации в Афганистане — «с самого начала неудачная затея». Он также напомнил, что изначально Россия поддержала данную инициативу: «Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества».