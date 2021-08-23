* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Решение о введении санкций в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет зависеть от поведения членов этого радикального движения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Джозеф Байден.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой ответ: да. Это зависит от поведения (участников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Прим. ИА REGNUM)», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о поддержке санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на чём особо настаивает Великобритания.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и «пока что в целом соблюдало» обещание не препятствовать доступу граждан США в аэропорт Кабула.

«Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», — заключил Байден.

Также американский лидер заявил, что не доверяет «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я никому не доверяю, в том числе и вам. Я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что он не верит в то, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, изменилось. Американский лидер считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переживают своего рода экзистенциальный кризис.