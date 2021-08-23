Вашингтон, 23 августа 2021, 09:23 — REGNUM Решение о введении санкций в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет зависеть от поведения членов этого радикального движения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Джозеф Байден.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и «пока что в целом соблюдало» обещание не препятствовать доступу граждан США в аэропорт Кабула.
Также американский лидер заявил, что не доверяет «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что он не верит в то, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, изменилось. Американский лидер считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переживают своего рода экзистенциальный кризис.