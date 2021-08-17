* талибов — запрещённая в России организация

Чарикар, , 20:33 — REGNUM Силы, поддерживающие афганского вице-президента Амруллы Салеха, отбили у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) район Чарикар в (провинция Парвана, Афганистан).

Абдул-Рашид Дустум Gumilev-center.af

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Как сообщают СМИ, поддерживающие Салеха войска ведут бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе афганской провинции Панджшер. Этими войсками руководит генерал Абдул-Рашид Дустум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салех объявил, что он является законным исполняющим обязанности президента Афганистана и призвал противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Салех, скрываясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находится в Панджшере.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Афганистана провозгласил себя главой государства