Нью-Йорк, США, , 20:30 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исходит из того, что возможные международные санкции по Афганистану не должны приводить к усугублению гуманитарной ситуации в этой стране, заявил 23 августа представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Он отметил, что санкции зачастую являются «действенным инструментом», и Совет Безопасности ООН «примет те меры, которые сочтёт необходимыми».

«Тем не менее мы всегда говорили о том, что любые санкции не должны усугублять гуманитарную обстановку», — подчеркнул Дюжаррик.

Он также сообщил, что Антониу Гутерриш примет участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану, который запланирован на 24 августа. В ходе мероприятия генсек ООН намерен призвать к «единству международного сообщества для обеспечения наилучшим образом интересов народа Афганистана», отметил его представитель.