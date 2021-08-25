Копенгаген, , 22:41 — REGNUM Военно-воздушные силы Дании завершили операцию по эвакуации датских подданных с территории Афганистана, вывезя свыше тысячи человек, сообщает 25 августа министерство обороны Датского королевства.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Последний датский самолет Hercules вылетел из Кабула. С 15 августа ВВС Дании вывезли из Афганистана более тысячи человек», — указано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что эвакуированы сотрудники посольства Дании в Кабуле, их семьи, бывшие афганские переводчики, а также граждане Дании и ряда других стран, находившиеся в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, взявшие власть в Афганистане 16 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили США и их сателлитам вывозить их людей через аэропорт Кабула до 31 августа.

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