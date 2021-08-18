Киев, , 15:17 — REGNUM На Украине может начаться миграционный кризис из-за бегства США из Афганистана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Алексей Данилов President.gov.ua

«Ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализован, всё это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации на Украине», — сказал он.

По словам Данилова, у России и Белоруссии есть «отточенные приёмы», с помощью которых они якобы ухудшали миграционную ситуацию в Евросоюзе.

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Секретарь СНБО также отметил, что поражение США в Афганистане стало «неожиданностью» для «цивилизованного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР спрогнозировал аналогичный афганскому крах украинского режима, в случае утраты поддержки со стороны США.

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