Вашингтон, 22 августа 2021, 18:10 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США в настоящее время достаточное военное присутствие в аэропорту Кабула, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.
Таким образом, советник президента США Джо Байдена не исключил возможность дополнительной отправки военных в Афганистан.
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Напомним, ранее 20 августа Байден заявил, что в аэропорту Кабула находится порядка 6 тыс. американских военных.