Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США в настоящее время достаточное военное присутствие в аэропорту Кабула, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Джейк Салливан

«В данный момент, как мы считаем, у нас достаточно сил на месте, однако каждый день президент спрашивает военное командование, в том числе тех, кто находится в аэропорту, и тех, кто находится в Пентагоне, нужны ли им дополнительные ресурсы, дополнительные силы. Пока что ответ был «нет», но он спросит еще раз сегодня», — отметил Салливан.

Таким образом, советник президента США Джо Байдена не исключил возможность дополнительной отправки военных в Афганистан.

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Напомним, ранее 20 августа Байден заявил, что в аэропорту Кабула находится порядка 6 тыс. американских военных.