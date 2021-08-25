Вашингтон, , 02:08 — REGNUM США вывели из Афганистана несколько сотен своих военнослужащих, заявил журналистам 24 августа представитель Пентагона Джона Кирби.

Эвакуация

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Он отметил, что республику покинула часть сотрудников штаба и вспомогательных подразделений, миссия которых подошла к концу. Кирби подчеркнул, что это событие никак не отразится на деятельности американских военных в афганской столице Кабуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что тысячи американцев превратились в заложников в Афганистане из-за вывода войск Соединенных Штатов из этой страны.

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