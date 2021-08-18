* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:53 — REGNUM В Афганистане в результате обстрела боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) митингующих в провинции Нангархар погибли два человека, сообщает 18 августа РИА Новости.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам собеседника агентства, причиной недовольства жителей послужили действия террористов, которые срывали со зданий города государственные флаги Афганистана.

Жители устроили митинг, в ответ талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.