Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила власти Венгрии за помощь при эвакуации грузинских граждан из Афганистана. Об этом глава страны написала в соцсети Twitter.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

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«Хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Очень важно проявлять солидарность и партнёрство в это непростое время», — написала Зурабишвили.

Она также выразила надежду, что оставшихся в Афганистане грузинских граждан также получится вернуть на родину.

Стоит отметить, что шесть граждан Грузии прибыли в Тбилиси из Кабула 18 августа на венгерском самолёте. По данным грузинского МИД, в Афганистане еще 16 человек нуждаются в эвакуации.

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