* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничает с властями США по вопросу эвакуации американских граждан из Афганистана. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) isafmedia

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Вместе с тем он признал, что имеются затруднения с вывозом из страны местных жителей, которые помогали Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом может ввести санкции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вынудить их выполнять соглашения, заключенные с американскими властями.

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