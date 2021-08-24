* талибами — запрещённая в России организация

Исламабад, , 03:45 — REGNUM Пакистан призывает все страны мира наладить диалог с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши 23 августа в ходе пресс-конференции.

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Министр сообщил, в ближайшее время он совершит визиты в Иран, Туркмению, Таджикистан и Узбекистан с целью обсуждения ситуации в Афганистане с руководством указанных стран. По его словам, Исламабад планирует содействовать миру на афганской территории.

Куреши добавил, что власти Пакистана надеются на схожий подход со стороны других государств региона по отношению к Афганистану.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Шах Мехмуд Курейши и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в ходе телефонного разговора обстановку в Афганистане.

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