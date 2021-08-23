Кабул, , 22:11 — REGNUM Консул Италии в Афганистане Томмазо Клауди помог 7-летнему ребенку перелезть через стену внутреннего периметра в аэропорту Кабула, передают итальянские СМИ в понедельник, 23 августа.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Фотографии, на которых консул (в кроссовках, джинсах и бронежилете) забирает плачущего ребенка из рук взрослых (вероятно, родственников), широко распространяются в интернете и не являются постановочными, отмечают итальянские издания.

Из Афганистана в Италию доставлены уже почти 2000 граждан этой страны, предполагается, что в ближайшие дни этот показатель увеличится до 3350, около 1300 человек ждут своей очереди в аэропорту Кабула.