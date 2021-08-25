Кабул, 25 августа 2021, 05:37 — REGNUM В аэропорт Кабула, через который проводится экстренная эвакуация из Афганистана иностранных граждан, без предупреждения прилетели два члена палаты представителей Конгресса США, республиканец Питер Мейер и демократ Сет Моултон. Об этом 24 августа сообщает агентство Associated Press.
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По его информации, обескураженный появлением политиков американский персонал был вынужден выделить для обеспечения их безопасности дополнительные ресурсы. Конгрессмены, имеющие опыт службы в составе американских войск в Ираке, до момента вылета чартерным рейсом не сообщали никому о своих намерениях.
Отмечается, что в Белом доме, Пентагоне и Госдепе пришли в ярость, узнав о поездке, проведённой без координации с отвечающими за эвакуацию людей из Афганистана военными и дипломатами. Более того, этот визит назвали бесполезным и отвлекающим внимание работников на местах.
По словам конгрессменов, они прибыли в Кабул с целью на месте убедиться в необходимости продления срока вывода американских войск из Афганистана, который в настоящее время ограничен 31 августа. Увиденное только укрепило их в своём мнении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуация американских граждан из Афганистана завершится 31 августа, но для этого ей не должны препятствовать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден.
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