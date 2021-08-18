Москва, , 12:41 — REGNUM Западные страны могут проявлять солидарность только в двух случаях: в проявлениях русофобии и на словах, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она раскритиковала слова властей европейских стран относительно ситуации в Афганистане.

Захарова напомнила, что ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала внести свой вклад в разрешение кризиса, приняв до десяти беженцев из этой страны.

По словам дипломата, страны Запада на самом деле не делают ничего для помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония готова принять до 10 эвакуированных из Афганистана человек из числа тех, кто сотрудничал с НАТО и непосредственно членов их семей.

После вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.