Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Пентагон заявил, что к следующей неделе сможет эвакуировать всех американцев из Афганистана. При этом американские войска ужа начали покидать страну, сообщает 25 августа CNN.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Во вторник, 24 августа, из Афганистана было эвакуировано около 19 тыс. человек, включая 11 200 эвакуированных военными рейсами США и 7 800 рейсами коалиции.

Это немного меньше, чем днем ранее, когда США сообщили, что из аэропорта Кабула было эвакуировано 21 тыс. человек: 12 700 улетели на военных рейсах, а 8 900 человек на рейсах союзников.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей сообщило, что Соединённые Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения беженцев из Афганистана.