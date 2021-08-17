Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Из-за падения Афганистана вера в компетентность администрации Белого дома упала чрезвычайно, сообщает 17 августа CNN при этом отмечая, что «вызывающая и оборонительная речь» президента в понедельник, 16 августа, не помогла развеять сомнения граждан.

Овальный кабинет Белого дома Abcsftp.com

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Источники в Белом доме рассказали CNN, что необходимо сделать гораздо больше, чем просто оправдать эскалацию кризиса в Афганистане. Белый дом ведет переговоры с союзниками в Вашингтоне, стремясь уменьшить их озабоченность.

«Да, наша компетентность ставится под сомнение, — сказал источник интервью CNN. — Единственный способ исправить это — стабилизировать обстановку в аэропорту и безопасно вывести американцев и наших партнеров в меру наших возможностей».

Издание отмечает, что президент США Джо Байден продолжает оставаться вне поля зрения общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране.