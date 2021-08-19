Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

пресс-служба Белого дома «С момента последнего обновления, которое было распространенно вчера вечером, военные США эвакуировали примерно 1,8 тыс. человек десятью самолетами C-17. С 14 августа мы эвакуировали почти 6 тыс. человек».

Напомним, 15 августа в Кабул без боя вошли боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за несколько часов установившие полный контроль над афганской столицей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничает с американскими властями по вопросу эвакуации американских граждан из Афганистана.

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