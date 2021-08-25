* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, , 12:15 — REGNUM При минимальном уровне доверия к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившему власть в Афганистане, следует также признать конструктивность их действий. Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил 25 августа в интервью вещательной корпорации BBC.

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По словам Рааба, исходить нужно из реальности, а в отношении аэропорта Кабула афганские радикалы «пока что вели себя конструктивно». Они ведут переговоры о вывозе иностранцев и выполняют свои обещания, благодаря чему британские власти смогли эвакуировать из Афганистана немало людей.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль над столицей Афганистана Кабулом перешёл к радикалам 15 августа. Государства Запада вывозят из страны своих граждан и дипломатов.

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