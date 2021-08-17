Вашингтон, 17 августа 2021, 14:38 — REGNUM Дополнительные $500 млн выделил президент США Джо Байден в фонд переселения афганских беженцев, в том числе тех, кто подал заявления на получение специальных миграционных виз, сообщает The Hill.
О выделении дополнительных средств было объявлено 16 августа. Они будут направлены на удовлетворение «неожиданных неотложных миграционных потребностей и нужд размещения беженцев», а также «с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуация в Афганистане «.
Выделение средств будет осуществляться на основании Закона 1962 года о миграции и помощи беженцам, который позволяет президенту помогать перемещенным лицам во время глобальных конфликтов.