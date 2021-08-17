Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Дополнительные $500 млн выделил президент США Джо Байден в фонд переселения афганских беженцев, в том числе тех, кто подал заявления на получение специальных миграционных виз, сообщает The Hill.

О выделении дополнительных средств было объявлено 16 августа. Они будут направлены на удовлетворение «неожиданных неотложных миграционных потребностей и нужд размещения беженцев», а также «с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуация в Афганистане «.

"Такая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от обстоятельств, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, правительств, а также департаментов и агентств Соединенных Штатов», — заявил Байден в служебной записке государственному секретарю.

Выделение средств будет осуществляться на основании Закона 1962 года о миграции и помощи беженцам, который позволяет президенту помогать перемещенным лицам во время глобальных конфликтов.