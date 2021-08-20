20 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение советника главы офиса президента Украины о перспективах построения демократического государства в стране.

Светлана Рыбина, , 09:22 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что после краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 20 августа в социальной сети Facebook.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«А что ещё делать «центру вселенной»? Только и остаётся, что строить цивилизации. Роль Бога решили примерить», — считает Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что США и до событий в Афганистане были крайне спорным примером демократического государства. Поэтому разочарование отдельных украинских политиков выглядит нелепым.

«Демократическое государство? Каждый видит в этом своё. Нельзя отрицать достижения США в экономике, но демократия какая-то слишком скользкая и удобная для представителей власти. Впрочем, не только у них. До дыр уже затёрли это понятие, ничего незначащее и часто оправдывающее настоящие преступления», — считает Татьяна Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти на Украине счастливы были бы сбросить с себя необходимость строить демократическое государство, которое создаёт препятствия на пути воровства.

«Понятно, что на строительстве демократического государства по итогу много денег не наворуешь, но украинским политикам очень хотелось бы навариться на помощи со стороны западных стран. Только кто же вам теперь даст эти деньги?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советом».

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Часть людей считает, что Украина уже десятилетия пытается построить государство на демократических основах, но это у неё всё никак не получается.

«Если у них не удалось построить то, что в Декларации о государственном суверенитете Украины еще в 1990 году прописано, так что они еще построить могут?» — пишет Дмитрий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что украинская элита умудрилась устроить конфликты вообще со всеми своими друзьями и недругами.

«Конченные идиоты. Со всеми переругались, у всех назанимали, всё продали, поигрались и остановиться не могут. Правительство на Украине меняется, но раз за разом становится только хуже. Чёрная дыра, а не страна», — поделился своим мнением Денис С.

Нашлись и те, кто считает, что таким образом украинские власти собираются отказаться от всех демократических принципов и уже полноценно стать руководством фашистского государства.

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«Наконец-то хоть пока полуоткрыто, но уже потихоньку заявляют о построении фашистского государства во главе с фюрером ЗЕ, продолжателем дела Гитлера, Бандеры и Шухевича. Хватит скромничать, снимайте маску до конца!» — обращается Владимир К.

Напомним, 18 августа советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в Facebook, что после краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной.