Минск, 21 августа 2021, 21:29 — REGNUM Посол Белоруссии в Таджикистане Олег Иванов заявил, что не стоит демонизировать боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он рассказа в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
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Дипломат отвечает за работу в Афганистане, так как в стране не имеется дипломатического представительства Белоруссии.
Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости контактов с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как это необходимо для спасения жизни людей.