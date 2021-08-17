Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Администрация Джо Байдена заморозила миллиардные резервы правительства Афганистана, хранившиеся в банках США, сообщает 17 августа газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Кража

По утверждению газеты, таким образом Вашингтон лишил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в Афганистане, к финансовым резервам Центрального банка предыдущего правительства.

Издание уточняет, что решение о заморозке счетов было принято ещё 15 августа. Решение принималось Госдепом, министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами Казначейства.

По данным Международного валютного фонда, в апреле 2021 года резервные активы Центрального банка Афганистана составляли $9,4 млрд, что соответствует 30% годового ВВП этой страны.

Белый дом и Министерство финансов США отказываются комментировать эту информацию.

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