Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Читатели американской газеты Washington Post негативно оценили заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что он не жалеет о выводе войск из Афганистана.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Так, один из читателей отметил, что США потратили «$500 трлн, 75 лет и не одержали ни одной победы в серьезных военных конфликтах».

«Мы могли бы искоренить бедность, вложиться в образование, покрыть расходы на здравоохранение, развивать искусство, дать приют бездомным и многое другое, используя лишь малую часть этих денег», — пишет пользователь с ником Are Trumps Taxes Still Under Audit.

Пользователь с ником sic sember Trumpis подчеркнул, что Афганистан оказался США «не по зубам».

«В следующий раз нам следует нацелиться на какое-нибудь место вроде Сен-Мартена (остров в Карибском море)», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден объяснил, почему он принял решение о выводе американских войск из Афганистана.

«Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что «никогда нет хорошего времени для вывода войск».