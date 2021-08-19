Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Двухпартийная группа из 53 сенаторов призвала президента США Джо Байдена быстрее эвакуировать афганских союзников, подавших на получение специальной иммиграционной визы (SIV), сообщают 19 августа местные СМИ.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Быстрый рост Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и захват Кабула не должны заставить нас нарушить обещание, данное афганцам, которые помогали нам работать в течение последних двадцати лет и рассчитывают на нашу помощь», — пишут законодатели во главе с сенатором-демократом Джинн Шахин и сенатором-республиканцем Джони Эрнстом в письме, полученном CNN в четверг, 19 августа.

«Бездействие Америки приведет к тому, что они станут беженцами или главными мишенями для возмездия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написали они.

Ранее администрация Джо Байдена подверглась осуждению со стороны законодателей и правозащитников из-за того, что слишком медленно эвакуирует афганцев и их семьи.

Напомним, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливает охоту на союзников НАТО и США. Об этом сообщило 19 августа BBC со ссылкой на документы ООН.