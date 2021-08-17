Максим Исаев, 17 августа 2021, 14:28 — REGNUM До воскресенья, 15 августа, в странах Европы считали Джо Байдена экспертом по внешней политике. Теперь, когда в результате решения американского президента Афганистан попал в руки исламистских радикалов, официальные лица ЕС обеспокоены тем, что он невольно ускорил то, что начал его предшественник Дональд Трамп: деградацию западного альянса и всего того, за что должен бороться Запад, пишет Мэттью Карничниг в статье, вышедшей 17 августа в Politico.
По всей Европе официальные лица отреагировали на такое развитие событий смесью неверия и чувства предательства. Даже те, кто приветствовал избрание Байдена и считал, что тот сможет ослабить недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях, заявили, что они рассматривают уход США из Афганистана как не что иное, как ошибку исторического масштаба.
При этом Рёттгена, высокопоставленного члена Христианско-демократической партии канцлера Ангелы Меркель, нельзя назвать тем, кто будет попусту клеймить американского лидера. Немецкий политик знал Байдена десятилетиями и с оптимизмом смотрел на перспективы его правления.
Хотя Меркель избегала прямой критики Байдена, за кулисами она дала понять, что считает поспешный уход ошибкой.
Такие же настроения можно было наблюдать и в Великобритании, которая, как и Германия, с самого начала поддерживала участие США в конфликте в Афганистане.
В то время как некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, настаивают на том, чтобы блок проводил политику безопасности, менее зависимую от Америки, Афганистан обязательно будет использоваться в качестве доказательства того, почему необходима «стратегическая автономия».
В то время как тревога по поводу событий в Афганистане была широко распространена по всей Европе, особенно ярко она проявляется в Германии. Для немцев афганская кампания заключалась не только в помощи союзникам или «построении нации», а в том, чтобы доказать миру и себе, что Германия изменилась.
Миссия в Афганистане была первым крупным развертыванием немецких войск после Второй мировой войны. Когда тогдашний канцлер Герхард Шредер обратился в парламент Германии с просьбой одобрить миссию осенью 2001 года после террористических атак 11 сентября, он столкнулся с сопротивлением со стороны собственных социал-демократов и решил поставить под угрозу свое политическое выживание, связав это решение с вотумом доверия. (Позже Шредер жаловался своим коллегам, что президент США Джордж Буш — младший так и не оценил риск, на который он пошел, что могло бы помочь объяснить, почему канцлер отказался присоединиться к войне США в Ираке год спустя.)
После того как войска были отправлены в Афганистан, тогдашний министр обороны Питер Штрук призвал немцев поддержать миссию в долгосрочной перспективе, что стало одним из самых запоминающихся отрывков в парламентской речи за последние десятилетия.
На протяжении многих лет Германия ощущала влияние миссии в Афганистане по-разному. Хотя ее войска дислоцировались в относительно мирной северной части страны, почти 60 немецких солдат погибли там. Медаль за доблесть немецкой армии, которой редко кого-то награждают, носят лишь те немецкие солдаты, которые служили в Афганистане.
Германия за этот период также вложила в Афганистан бесчисленные миллиарды и приняла тысячи беженцев. Хотя сменявшие друг друга правительства Германии оставались приверженными операции в Афганистане, она всегда была причиной острых противоречий. Это напряжение проникло даже в сферу культуры, включая фильм 2014 года «Между мирами» — историю о немецком солдате и его афганском переводчике.
Теперь у Германии есть ответ.