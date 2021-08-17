17 августа 2021 | Время чтения 4 мин

По всей Европе официальные лица отреагировали на такое развитие событий смесью неверия и чувства предательства. Даже те, кто приветствовал избрание Байдена и считал, что тот сможет ослабить недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях, заявили, что они рассматривают уход США из Афганистана как не что иное, как ошибку исторического масштаба.

Максим Исаев, , 14:28 — REGNUM До воскресенья, 15 августа, в странах Европы считали Джо Байдена экспертом по внешней политике. Теперь, когда в результате решения американского президента Афганистан попал в руки исламистских радикалов, официальные лица ЕС обеспокоены тем, что он невольно ускорил то, что начал его предшественник Дональд Трамп: деградацию западного альянса и всего того, за что должен бороться Запад, пишет Мэттью Карничниг в статье, вышедшей 17 августа в Politico.

Джо Байден

По всей Европе официальные лица отреагировали на такое развитие событий смесью неверия и чувства предательства. Даже те, кто приветствовал избрание Байдена и считал, что тот сможет ослабить недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях, заявили, что они рассматривают уход США из Афганистана как не что иное, как ошибку исторического масштаба.

«Я говорю это с тяжелым сердцем и ужасом от того, что происходит, но поспешный вывод войск был серьезным и далекоидущим просчетом нынешней администрации, — отметил Норберт Рёттген, председатель комитета по международным отношениям парламента Германии. — Он [вывод войск] наносит фундаментальный ущерб политическому и моральному авторитету Запада».

При этом Рёттгена, высокопоставленного члена Христианско-демократической партии канцлера Ангелы Меркель, нельзя назвать тем, кто будет попусту клеймить американского лидера. Немецкий политик знал Байдена десятилетиями и с оптимизмом смотрел на перспективы его правления.

Норберт Рёттген Tim Reckmann

Хотя Меркель избегала прямой критики Байдена, за кулисами она дала понять, что считает поспешный уход ошибкой.

«Для тех, кто верит в демократию и свободу, особенно для женщин, это горькие события», — сказала она на встрече с официальными лицами своей партии в понедельник, 16 августа, поздно вечером, согласно сообщениям немецких СМИ.

Такие же настроения можно было наблюдать и в Великобритании, которая, как и Германия, с самого начала поддерживала участие США в конфликте в Афганистане.

«Афганистан — самая большая внешнеполитическая катастрофа со времен Суэца. Нам нужно еще раз подумать о том, как мы обращаемся с друзьями, кто имеет значение и как мы защищаем наши интересы», — написал в Twitter Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании от консерваторов.

В то время как некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, настаивают на том, чтобы блок проводил политику безопасности, менее зависимую от Америки, Афганистан обязательно будет использоваться в качестве доказательства того, почему необходима «стратегическая автономия».

"Естественно, это подорвало доверие к Америке, а также к разведывательным службам и вооруженным силам», — заявил Рюдигер Ленц, бывший глава Института Аспена в Берлине.

«Остается только надеяться, что ущерб, нанесенный внешнеполитическому руководству Америки, можно будет быстро купировать», — добавил он.

В то время как тревога по поводу событий в Афганистане была широко распространена по всей Европе, особенно ярко она проявляется в Германии. Для немцев афганская кампания заключалась не только в помощи союзникам или «построении нации», а в том, чтобы доказать миру и себе, что Германия изменилась.

Бундесвер в НАТО off-guardian.org

Миссия в Афганистане была первым крупным развертыванием немецких войск после Второй мировой войны. Когда тогдашний канцлер Герхард Шредер обратился в парламент Германии с просьбой одобрить миссию осенью 2001 года после террористических атак 11 сентября, он столкнулся с сопротивлением со стороны собственных социал-демократов и решил поставить под угрозу свое политическое выживание, связав это решение с вотумом доверия. (Позже Шредер жаловался своим коллегам, что президент США Джордж Буш — младший так и не оценил риск, на который он пошел, что могло бы помочь объяснить, почему канцлер отказался присоединиться к войне США в Ираке год спустя.)

После того как войска были отправлены в Афганистан, тогдашний министр обороны Питер Штрук призвал немцев поддержать миссию в долгосрочной перспективе, что стало одним из самых запоминающихся отрывков в парламентской речи за последние десятилетия.

«Безопасность Федеративной Республики Германии также обеспечивается в Гиндукуше», — заявил он, имея в виду горную систему в Центральной Азии.

На протяжении многих лет Германия ощущала влияние миссии в Афганистане по-разному. Хотя ее войска дислоцировались в относительно мирной северной части страны, почти 60 немецких солдат погибли там. Медаль за доблесть немецкой армии, которой редко кого-то награждают, носят лишь те немецкие солдаты, которые служили в Афганистане.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Германия за этот период также вложила в Афганистан бесчисленные миллиарды и приняла тысячи беженцев. Хотя сменявшие друг друга правительства Германии оставались приверженными операции в Афганистане, она всегда была причиной острых противоречий. Это напряжение проникло даже в сферу культуры, включая фильм 2014 года «Между мирами» — историю о немецком солдате и его афганском переводчике.

«Иногда я спрашиваю себя, — говорит солдат молодому переводчику после того, как пережил нападение, — удастся ли нам когда-нибудь что-то изменить, или же это всё это впустую?»

Теперь у Германии есть ответ.