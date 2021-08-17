Максим Исаев, 17 августа 2021, 14:28 — REGNUM До воскресенья, 15 августа, в странах Европы считали Джо Байдена экспертом по внешней политике. Теперь, когда в результате решения американского президента Афганистан попал в руки исламистских радикалов, официальные лица ЕС обеспокоены тем, что он невольно ускорил то, что начал его предшественник Дональд Трамп: деградацию западного альянса и всего того, за что должен бороться Запад, пишет Мэттью Карничниг в статье, вышедшей 17 августа в Politico.

Джо Байден
Джо Байден

По всей Европе официальные лица отреагировали на такое развитие событий смесью неверия и чувства предательства. Даже те, кто приветствовал избрание Байдена и считал, что тот сможет ослабить недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях, заявили, что они рассматривают уход США из Афганистана как не что иное, как ошибку исторического масштаба.

«Я говорю это с тяжелым сердцем и ужасом от того, что происходит, но поспешный вывод войск был серьезным и далекоидущим просчетом нынешней администрации, — отметил Норберт Рёттген, председатель комитета по международным отношениям парламента Германии. — Он [вывод войск] наносит фундаментальный ущерб политическому и моральному авторитету Запада».

При этом Рёттгена, высокопоставленного члена Христианско-демократической партии канцлера Ангелы Меркель, нельзя назвать тем, кто будет попусту клеймить американского лидера. Немецкий политик знал Байдена десятилетиями и с оптимизмом смотрел на перспективы его правления.

Норберт Рёттген
Норберт Рёттген
Tim Reckmann

Хотя Меркель избегала прямой критики Байдена, за кулисами она дала понять, что считает поспешный уход ошибкой.

«Для тех, кто верит в демократию и свободу, особенно для женщин, это горькие события», — сказала она на встрече с официальными лицами своей партии в понедельник, 16 августа, поздно вечером, согласно сообщениям немецких СМИ.

Такие же настроения можно было наблюдать и в Великобритании, которая, как и Германия, с самого начала поддерживала участие США в конфликте в Афганистане.

«Афганистан — самая большая внешнеполитическая катастрофа со времен Суэца. Нам нужно еще раз подумать о том, как мы обращаемся с друзьями, кто имеет значение и как мы защищаем наши интересы», — написал в Twitter Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании от консерваторов.

В то время как некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, настаивают на том, чтобы блок проводил политику безопасности, менее зависимую от Америки, Афганистан обязательно будет использоваться в качестве доказательства того, почему необходима «стратегическая автономия».

"Естественно, это подорвало доверие к Америке, а также к разведывательным службам и вооруженным силам», — заявил Рюдигер Ленц, бывший глава Института Аспена в Берлине.
«Остается только надеяться, что ущерб, нанесенный внешнеполитическому руководству Америки, можно будет быстро купировать», — добавил он.

В то время как тревога по поводу событий в Афганистане была широко распространена по всей Европе, особенно ярко она проявляется в Германии. Для немцев афганская кампания заключалась не только в помощи союзникам или «построении нации», а в том, чтобы доказать миру и себе, что Германия изменилась.

Бундесвер в НАТО
Бундесвер в НАТО
off-guardian.org

Миссия в Афганистане была первым крупным развертыванием немецких войск после Второй мировой войны. Когда тогдашний канцлер Герхард Шредер обратился в парламент Германии с просьбой одобрить миссию осенью 2001 года после террористических атак 11 сентября, он столкнулся с сопротивлением со стороны собственных социал-демократов и решил поставить под угрозу свое политическое выживание, связав это решение с вотумом доверия. (Позже Шредер жаловался своим коллегам, что президент США Джордж Буш — младший так и не оценил риск, на который он пошел, что могло бы помочь объяснить, почему канцлер отказался присоединиться к войне США в Ираке год спустя.)

После того как войска были отправлены в Афганистан, тогдашний министр обороны Питер Штрук призвал немцев поддержать миссию в долгосрочной перспективе, что стало одним из самых запоминающихся отрывков в парламентской речи за последние десятилетия.

«Безопасность Федеративной Республики Германии также обеспечивается в Гиндукуше», — заявил он, имея в виду горную систему в Центральной Азии.

На протяжении многих лет Германия ощущала влияние миссии в Афганистане по-разному. Хотя ее войска дислоцировались в относительно мирной северной части страны, почти 60 немецких солдат погибли там. Медаль за доблесть немецкой армии, которой редко кого-то награждают, носят лишь те немецкие солдаты, которые служили в Афганистане.

НАТО
НАТО
NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Германия за этот период также вложила в Афганистан бесчисленные миллиарды и приняла тысячи беженцев. Хотя сменявшие друг друга правительства Германии оставались приверженными операции в Афганистане, она всегда была причиной острых противоречий. Это напряжение проникло даже в сферу культуры, включая фильм 2014 года «Между мирами» — историю о немецком солдате и его афганском переводчике.

«Иногда я спрашиваю себя, — говорит солдат молодому переводчику после того, как пережил нападение, — удастся ли нам когда-нибудь что-то изменить, или же это всё это впустую?»

Теперь у Германии есть ответ.