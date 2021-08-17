Варшава, , 12:22 — REGNUM 17 августа известный польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский-вель-Граевский в интервью для Polskie Radio 24 назвал захват власти в Афганистане боевиками радикального исламского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалом внешней политики США.

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«Вместо слаженной операции по выводу войск из Афганистана мы имеем дело с хаосом при эвакуации военного и дипломатического персонала. Более чем наглядно мировая общественность убедилась в слабости афганской армии и правительственных структур, которые после выхода западных войск должны были взять ответственность за безопасность страны», — заявил эксперт.

По его словам, сложившаяся ситуация показала, что десятилетия поддержки США не сделали афганские правительственные силы обороноспособными. «Оказывается, американский военно-политический план по урегулированию ситуации в Афганистане закончился провалом. На это повлияли многие обстоятельства. Во всяком случае, темпы коллапса афганского государства, созданного американцами и поддерживаемого ими в течение 20 лет, просто поражают. Это просто провал внешней политики США», — заключил Журавский-вель-Граевский.

Напомним, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Тысячи местных жителей, а также представители дипломатических организаций в спешке покидают Афганистан, опасаясь представителей новых властей, которые являются радикальными исламистами.