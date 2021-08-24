Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого домаДжо Байденадо 41%. Об этом 24 августа сообщает USA Today со ссылкой на опрос, проведенный совместно с социологической службой Университета Суффолк.

Джо Байден Gage Skidmore

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Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых только 32%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.