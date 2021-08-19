Рим, , 20:36 — REGNUM В Италию уже прибыли около 500 граждан Афганистана, ранее сотрудничавших с посольством Италии в Кабуле, сообщил в четверг, 19 августа, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Самолет manolofranco

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Предполагается, что в ближайшие дни будут совершены новые рейсы, и в Рим прибудет еще около 2000 афганцев.

Речь идет прежде всего о гражданах, ранее сотрудничавших с посольством Италии в Афганистане, и членах их семей.