24 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 06:21 — REGNUM Советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану во время пресс-брифинга 23 августа был задан вопрос о том, видит ли глава Белого дома Джо Байден «полную картину» потенциальной террористической угрозы, исходящей из Афганистана, захваченного «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Байден, который неоднократно защищал свое решение вывести американские войска из Афганистана, заявил в пятницу, 20 августа, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «ушла» из страны, добавив: «Мы отправились в Афганистан с явной целью избавиться от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, а также поймать Усаму бен Ладена, и мы это сделали».

Слова президента прозвучали противоречиво на фоне того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане всё еще есть «остатки» террористической группировки, но ее «потенциал был очень успешно снижен». Во время пресс-брифинга 23 августа Питер Дуси из Fox News обратил внимание на очевидное расхождение, спросив Салливана, «представляют ли официальные лица президенту полную картину» или он «просто неправильно использовал данные разведки», когда делал свои комментарии.«Президент имел в виду способность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напасть на Соединенные Штаты. Этой опасности, по данным разведки, в Афганистане сегодня нет», — ответил Салливан и добавил: «Что сейчас присутствует в Афганистане… так это серьезная угроза со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которой мы пытаемся справиться. И, конечно, существует вероятность того, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может воссоздать в Афганистане потенциал для внешнего заговора».

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден не способен выступать экспромтом. Это просто факт», — пишет slowjoeman.

«Очень грустно признавать, но совершенно ясно, что гнилой Джо больше заботится о беженцах, чем об американцах… он показал это всеми своими катастрофическими политическими решениями… ТОЧКА КОНЕЦ ИСТОРИИ», — пишет SlickOleBuzzard.

«Критика действий правительства — необходимая функция нашей демократической республики. Особенно когда Пентагон получает финансирование от налогоплательщиков, многие из которых отправили своих сыновей служить в такие места, как Вьетнам, Ирак и Афганистан. Америка — это общая ответственность. В любом случае Байден должен уйти в отставку, а многие из его сторонников в Пентагоне должны уйти в отставку с позором прямо сейчас», — считает Mario_Kart.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«У Байдена не было намерения проводить эвакуацию ни американцев, ни афганцев, которые помогали нашим войскам. Всё, что он планировал, это вывести оставшиеся там войска, поцеловать остальных и пожелать им удачи», — указывает lilwhiteoldlady.

«Время, чтобы Байден обрел хребет и выступил против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Развяжите руки военным и дайте им делать свою работу!» — призывает roadsterred3.

«Каждый день демократы (которым уже грозили большие потери на выборах 2022 года) видят, как их шансы удержать палату представителей и Сенат испаряются», — отмечает Mowerman.

«Шут Байден сыграл важную роль в создании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда был вице-президентом. Теперь, став президентом, он будет возвращать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан», — уверяет tx_republican_for_life.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«Если бы вы показали Джо картинку из книжки-раскраски, он бы всё равно не «понял всей картины», — думает aocmakeshomersimpsonlooklikeagenius.

«Ну, вы должны знать, что он либо не понимает, либо ему все равно. Ему важно, чтобы его запомнили как еще одного Рузвельта, а это мешает ему. Это хуже, чем нечестность Никсона в отношении Уотергейта, и хуже, чем неуклюжесть Картера в отношении кризиса с иранскими заложниками. Это Дюнкерк Байдена, и его навсегда запомнят за эту жалкую главу в истории США, которая «намного хуже, чем падение Сайгона», — комментирует Eyeswideopen717.

«Очевидно, что Байден вообще мало что понимает. Он не может понять больше, чем простое предложение», — пишет keno308.

Напомним, что США планировали полностью завершить все мероприятия по выводу своих войск из Афганистана к 31 августа. Однако сегодня, 23 августа, источники Reuters сообщили, что выполнение данного плана маловероятно, и военным придется задержаться в Афганистане после 31 августа.