Кабул, , 17:31 — REGNUM После того, как Афганистан был захвачен боевиками, американские эксперты по безопасности задались вопросом — что будет с огромными неиспользованными минеральными ресурсами страны? Об этом 18 августа сообщает CNN.

Афганистан

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Афганистан является одной из беднейших стран мира. Однако в 2010 году американские военные и геологи обнаружили, что в стране, расположенной на перекрестке Центральной и Южной Азии, находятся залежи полезных ископаемых на сумму около $1 трлн. Грамотное использование данных запасов может кардинально изменить экономические перспективы страны.

Выяснилось, что запасы таких полезных ископаемых, как железо, медь и золото, разбросаны по всему Афганистану. Есть также редкоземельные минералы и одно из крупнейших в мире нетронутых месторождений лития — находящегося в дефиците компонента для аккумуляторных батарей и других технологий, используемых для борьбы с климатическим кризисом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Афганистана выразило готовность предоставить США эксклюзивный доступ к огромным минеральным богатствам, которые скрыты в горных хребтах. В свое время еще экс-президент США Дональд Трамп хотел получить доступ к афганским минеральным богатствам.