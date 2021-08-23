Джакарта, , 11:09 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди признала, что процесс эвакуации индонезийских граждан из Афганистана был одним из самых сложных за всё время карьеры, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

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«Этот процесс эвакуации, исходя из моего опыта работы в качестве профессионального дипломата, является одним из самых сложных», — заявила глава МИД Индонезии.

Власти Индонезии смогли эвакуировать из Афганистана 33 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии помогло эвакуировать 26 граждан из Афганистана.

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