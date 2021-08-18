Баку, , 15:35 — REGNUM В Кабуле продолжают оставаться 120 миротворцев, которые обеспечивают эвакуацию из Афганистана. Об этом 18 августа сообщает агентство Trend.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным журналистов, миротворцы обеспечивали безопасность при вылете из страны 100 сотрудников ООН и других международных организаций. Также они охраняли при эвакуации 100 граждан Франции.

Сообщается, что азербайджанские миротворцы взаимодействуют в аэропорту Кабула с военнослужащими из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.

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