Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с социологической службой Ipsos.

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По сведениям журналистов, это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. Количество респондентов не называется. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 53%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден берет на себя ответственность за ситуацию в Афганистане, связанную с решениями американских властей.

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