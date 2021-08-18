Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Американские военные 17 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порядка 1,1 тыс. американских граждан, обладателей вида на жительство в США и членов их семей. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает агентство Reuters.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти», — приводит агентство слова сотрудника администрации президента США.

Всего число эвакуированных американскими военными из Афганистана к настоящему моменту оценивается примерно в 3,2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США дополнительно выделит две расположенные на американской территории военные базы для размещения нескольких тысяч граждан Афганистана, эвакуируемых после захвата радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной.

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