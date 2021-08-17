* запрещённая в России организация

Белград, , 11:55 — REGNUM В Сербии несколько лет назад велись переговоры между представителями афганских властей и «Талибана» (организация, запрещенная в РФ). Об этом 17 августа заявил бывший глава сербской дипломатии и действующий спикер парламента Ивица Дачич.

Ивица Дачич Österreichische Außenministerium

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По словам Дачича, это происходило по разрешению президента Сербии Александра Вучича.

«Они приезжали трижды. Я был хозяином этих встреч, по видеосвязи в переговорах участвовал и президент Афганистана. Сюда приезжали представители совета по национальному примирению Афганистана и некоторые представители «Талибана» (организация, запрещенная в РФ). Позже организацию переговоров взяли на себя влиятельные государства. Когда они увидели, что мы это делаем, они сказали — мы организуем встречи в Дохе, в Катаре. Результат налицо», — заявил Дачич в эфире телеканала Pink.

Дачич отметил, что Сербия не вмешивалась в эти переговоры, они протекали в корректной атмосфере и давали результаты, так как в это время было провозглашено перемирие между конфликтующими сторонами. По мнению Дачича, Сербия как хозяин этих переговоров выиграла в том смысле, что ей были «благодарны обе стороны». Дачич также добавил, что ранее руководство Сербии не информировало СМИ об этих переговорах, чтобы не мешать процессу, а также потому, что «такая была договоренность».