* талибами — запрещённая в России организация

Брюссель, , 18:04 — REGNUM Неспособность политического руководства Афганистана организовать политический процесс мирного урегулирования привела к происходящей сейчас «трагедии Афганистана», захваченного движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Афганистане U.S. Army

По его словам, афганские военные не смогли защитить страну потому, что её политические лидеры не организовали противодействие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и процесс мирного урегулирования.

«Мы в последние недели наблюдали политический и военный провал, произошедший с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели обеспечить безопасность страны, так как в конечном итоге политические лидеры Афганистана не смогли противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии», — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что провал в Афганистане произошёл «несмотря на наши усилия, значительные вложения и жертвы».

Кроме того, Столтенберг заявил, что блок НАТО «никогда не планировал вечное присутствие в Афганистане».

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг пригрозил Афганистану дистанционными ударами НАТО